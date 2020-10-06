Мишустин расширил меры поддержки малого бизнеса на самозанятых

Правительство России расширило меры поддержки бизнеса на самозанятых. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Теперь самозанятые могут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы.

«Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов», — говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Государство поможет самозанятым в продвижении на электронных площадках.

