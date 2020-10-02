Власти Татарстана продают гидроциклы, квадроциклы и снегоход за 1 млн рублей

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Минземимущество Татарстана проведет торги по продаже пяти единиц мототехники. Гидроциклы, квадроциклы и снегоход в сумме оцениваются в 1,1 млн рублей.

Продавцом имущества выступает «Управление материального обеспечения». Заявки на аукцион принимаются до 26 октября, следует из материалов министерства.

Согласно документации, на торги выставлены два гидроцикла Kawasaki. Каждый оценивается в 203,6 тысячи рублей.

Также продаются два квадроцикла Arctic Cat. Начальная цена одного — 244,2 тысячи, второго — 209,1 тысячи рублей.

Снегоход Yamaha пойдет с молотка минимум за 298,3 тысячи рублей.