В Казани присяжные вынесли вердикт по делу 2011 года о расстреле авто

Фото: "Реальное время"

Накануне коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала виновным в убийстве одного и покушении на жизни еще троих человек 49-летнего Алексея Назарова. Вердикт был оглашен почти в девять часов вечера и не был единогласным, передает журналист «Реального времени».



Представители гособвинения в этом процессе также оказались в непростой ситуации: большая часть свидетелей, что в 2011-м году изобличала Назарова, в суде поменяла показания. Прокуроры настаивали на том, что версия этих свидетелей о том, что большая группа молодых людей, включая Назарова, в час ночи оказалась в одном дворе, с оружием без всякого умысла и договоренности друг с другом, не выдерживает критики и опровергается доказательствами.

В последнем слове подсудимый заявлял о непричастности к преступлениям, в прениях его адвокаты просили об оправдании, настаивая на отсутствии прямых доказательств.

Присяжные тем не менее признали его виновным вместе с другими участниками ОПГ «Седьмовские» в вооруженном нападении на автомобиль «Лада Приора» в ночь на 4 июня 2011 года. Случайно заехавшую во дворы по проспекту Победы легковушку ждала засада, которую «седьмовские» с арматурой, бутылками с зажигательной смесью и огнестрельным оружием устроили для членов противоборствующей группировки «Первомайские».

В результате обстрела один 17-летний пассажир «Лады» погиб, еще один получил ранения.

Присяжные установили — не меньше трех выстрелов по машине сделал именно Назаров. По данным Следкома по РТ, задержать его удалось лишь через 8 лет после совершения преступления. Трое других стрелков уже осуждены.

«Реальное время» готовит репортаж с резонансного процесса.