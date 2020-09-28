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В Казани из-за пожара в Ново-Савиновском районе перекрыли улицу Короленко

12:33, 28.09.2020
В Казани из-за пожара в Ново-Савиновском районе перекрыли улицу Короленко
Фото: Дарья Пинегина

Из-за пожара на складе в Ново-Савиновском районе Казани перекрыли для движения транспорта улицу Короленко. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На месте происшествия работают МЧС и пожарные.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 11.40. Очаг возгорания находится на улице Короленко, в районе заводе «Элекон».

На заводе «Элекон» опровергли информацию, что пожар относится к их предприятию.

По данным «Реального времени», прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Происшествия Татарстан
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