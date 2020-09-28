В Казани из-за пожара в Ново-Савиновском районе перекрыли улицу Короленко
Из-за пожара на складе в Ново-Савиновском районе Казани перекрыли для движения транспорта улицу Короленко. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
На месте происшествия работают МЧС и пожарные.
Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 11.40. Очаг возгорания находится на улице Короленко, в районе заводе «Элекон».
На заводе «Элекон» опровергли информацию, что пожар относится к их предприятию.
По данным «Реального времени», прокуратура начала проверку по факту возгорания.Происшествия Татарстан
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