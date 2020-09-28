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Происшествия

На заводе «Элекон» опровергли информацию, что пожар происходит на их предприятии

12:14, 28.09.2020
На заводе «Элекон» опровергли информацию, что пожар происходит на их предприятии

В пресс-службе завода «Элекон» сообщили «Реальному времени», что возгорание в Казани произошло на складе, который не относится к предприятию.

По данным МЧС по Татарстану, пожар произошел в складском одноэтажном помещении. Местом возгорания МЧС назвало здание по ул. Короленко, 58 (это адрес «Элекона»), однако отмечает — адрес приблизительный.

Фото: соцсети

Сейчас в районе возгорания работают три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка «Кобра».

Информация о пострадавших уточняется. Площадь пожара пока неизвестна.

О пожаре сообщили в соцсетях очевидцы.

Происшествия Татарстан
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