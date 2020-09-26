Источник: на найденном в Казани теле погибшей не обнаружено следов насильственной смерти

Источник «Реального времени» сообщил подробности о найденном сегодня на улице Товарищеская трупе девушки. Тело обнаружили около 13.15 в запертой машине.

Полицейским пришлось вскрывать автомобиль с помощью спецсредств.

Фото: realnoevremya.ru

Предварительный осмотр не выявил следов насильственной смерти. Теперь тело более детально изучат судмедэксперты.

Напомним, сегодня полицейские нашли в машине на улице Товарищеской труп девушки. Очевидцы утверждают, что автомобиль простоял на парковке около двух недель.