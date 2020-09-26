В Казани врачи спасли малыша, у матери которого во время беременности развился сепсис

Фото: @rkb_tatarstan

В Казани врачи смогли сохранить жизнь малышу, у матери которого во время беременности развился пиелонефрит. Женщине не только сохранили беременность, но пролечили так, что она смогла выносить полностью здорового ребенка.

Как рассказали в пресс-службе РКБ, у 19-летней Анастасии во время 22-й недели беременности развился пиелонефрит и уже начался сепсис. Околоплодных вод не было, это грозило смертью ребенка. Для спасения мамы требовалось срочное прерывание беременности и тяжелое лечение антибиотиками.

Медики смогли подобрать правильный антибиотик. Несколько суток возле женщины дежурила бригада медиков. Врачи контролировали каждый стук сердца малыша и не отходили от матери ни на шаг.

Уже через неделю будущая мама восстановилась и отправилась домой. На днях она приехала в больницу со схватками и родила полностью здорового ребенка.



Ранее в Казани врачи ДРКБ удалили ребенку второй язык.

