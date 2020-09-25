Капсула памяти, мечеть и краски осени: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 25 сентября

Фото: sergeidimitriev

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поучаствовал в высадке деревьев. В рамках мероприятия глава района посадил ель.

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов поздравил сотрудников завода «Алнас» с Днем машиностроителя. Кадры с торжественного мероприятия появились в «сторис» главы района.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин побывал на праздновании 10-летия фонда «Возрождение» в ТРК «Пирамида» и поделился кадрами красивого шоу.

Глава Буинского района Ранис Камартдинов опубликовал фото с открытия восьмой мечети в городе. Строительство храма началось в мае 2018 года.

«Мечети — украшение сердец нашего народа, они вносят достойный вклад в развитие и исламское воспитание подрастающего поколения. Хочу искренне поздравить людей с открытием новой мечети. Пусть на следующий день наша мечеть засияет светом веры, привлечет людей к религии, обучит их и заставит их занять себя», — подписал пост Камартдинов.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сделал пост с осенними деревьями.

«Обилие осени, красота осени», — подписал он снимок.

Краски осени вдохновили на пост и главу Кайбицкого района Татарстана Альберта Рахматуллина. Осенним пейзажем он пожелал односельчанам доброго утра.

В Елабуге открыли новый сквер. Кадрами из нового общественного пространства поделился глава района Рустем Нуриев.

«Спасибо республике за программу обустройств общественных пространств. Желаю, чтобы он [парк, — прим. ред.] был востребован. Еще одно — чтобы горожане относились к нему бережно», — выразил Нуриев пожелания.

В Кукморском районе во время ремонтных работ памятника Ленину в центре города изъяли капсулу памяти. Ее заложили в пьедестал в 1980 году при строительстве памятника первый секретарь райкома КПСС А.М. Булатов, председатель исполкома З.Ш. Сайфутдинов и лучшие рабочие и колхозники района. Сегодня капсулу передали в краеведческий музей.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов опубликовал кадры с торжественного мероприятия по случаю 10-летия со дня образования Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана.

