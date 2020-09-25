В Казани пройдут матчи полуфинала Кубка России по женскому волейболу

Казань примет полуфинальные матчи Кубка России по женскому волейболу. Такое решение было принято по итогам конкурсного отбора директоратом Всероссийской федерации волейбола.

В столице Татарстана пройдут матчи подгруппы А, куда вместе с волейболистками «Динамо-Ак Барс» также попали челябинское «Динамо-Метар» и «Заречье-Одинцово». Одна группа команд сыграет в Калининграде и две в Екатеринбурге.

Матчи полуфинала Кубка России состоятся во Дворце волейбола с 30 октября по 1 ноября.

«Динамо-Ак Барс» стартовало в новом сезоне с двух побед в чемпионате России. В Кубке страны команда Ришата Гилязутдинова прошла в следующий раунд со второго места, пропустив вперед саратовский «Протон».

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал с подробной оценкой перспектив «Динамо-Ак Барс» в новом сезоне.