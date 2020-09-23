«Динамо-Ак Барс» победило в гостях «Уралочку-НТМК» в матче Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло в гостях «Уралочку-НТМК» в матче второго тура российской Суперлиги по волейболу среди женских команд.

Казанские волейболистки проиграли в первой партии, но после замены Старцевой на Попову сумели перехватить инициативу. Три других сета проходили с переменным успехом для обеих команд, и дело дошло до тай-брейка. В решающий момент все решили два эйса от 18-летней Поповой, которая стала главной героиней матча.

Победа в Екатеринбурге стала для команды Гилязутдинова второй подряд в чемпионате России. Ранее в первом туре «Динамо-Ак Барс» расправилось с нижегородской «Спартой».

Два эйса Елизаветы Поповой решили исход этого тяжелейшего матча#ИскусствоПобеждать pic.twitter.com/1yMDhwcFOn — Динамо-Ак Барс (@vcdinamoakbars) September 23, 2020

Суперлига, 2-й тур.

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо-Ак Барс» — 2:3 (25:22, 21:25, 31:29, 23:25, 12:15)

«Уралочка-НТМК»: Анисова (17), Кондрашова, Котова (19), Парубец — К (26), Куликова (6), Смирнова (14) — стартовая шестерка, Пилипенко (либеро), Курносова (либеро), Сафонова (4), Костючик, Селютина.

«Динамо-Ак Барс»: Бирюкова, Королева (19), Фабрис (22), Брисио (25), Старцева — К, Коновалова — стартовая шестерка, Котикова (либеро), Марюхнич (2), Попова (4), Кадочкина (28).

Очки — 110:116, подача — 7:8, атака — 66(37%):77(43%), блок — 15:15, прием — 44%:45%, ошибки — 22:26.

