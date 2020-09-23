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Российские ученые открыли природный универсальный антибиотик

07:42, 23.09.2020
Российские ученые открыли природный универсальный антибиотик
Фото: pxhere.com

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из российских научно-исследовательских институтов нашли природный антибиотик, который способен преодолеть устойчивость патогенов к лекарствам. Так, инновационный антибиотик сможет помочь в борьбе с большинством вызванных грибами и бактериями инфекционных заболеваний людей и животных. Об этом сообщает «РИА Новости».

mos.ru

Перед учеными стояла задача поиска природных антибиотиков, способных бороться с такими микроорганизмами, которые обладают множественной или абсолютной устойчивостью к антибиотикам. По словам экспертов, вещество способно подавить способность к образованию биопленок у бактерий. Именно благодаря этому устойчивость патогенов к антибиотикам сходит на нет. К тому же новый антибиотик универсален.

Ранее европейский ученый оценил российскую вакцину от коронавируса.

ОбществоМедицина
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