Российские ученые открыли природный универсальный антибиотик

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из российских научно-исследовательских институтов нашли природный антибиотик, который способен преодолеть устойчивость патогенов к лекарствам. Так, инновационный антибиотик сможет помочь в борьбе с большинством вызванных грибами и бактериями инфекционных заболеваний людей и животных. Об этом сообщает «РИА Новости».



mos.ru

Перед учеными стояла задача поиска природных антибиотиков, способных бороться с такими микроорганизмами, которые обладают множественной или абсолютной устойчивостью к антибиотикам. По словам экспертов, вещество способно подавить способность к образованию биопленок у бактерий. Именно благодаря этому устойчивость патогенов к антибиотикам сходит на нет. К тому же новый антибиотик универсален.

Ранее европейский ученый оценил российскую вакцину от коронавируса.

