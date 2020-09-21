Минпромторг Татарстана намерен потратить 15 млн на мероприятия в Европе, Азии, США и Казани

Фото: Максим Платонов

Медали, покрытые золотом, и картины с видом на Казанский кремль

Министерство промышленности и торговли Татарстана объявило тендер на оказание услуг по организации и проведению официальных мероприятий для нужд ведомства. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок.



На 100 мероприятий министерство направит 15 млн рублей из бюджета республики. Их проведение планируется в России, США, ОАЭ, Китае, Индии, странах Евросоюза и СНГ, в том числе в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Следует отметить, что Россия открыла границы не со всеми из этих стран.

Конкретные даты, сроки и фактическое количество участников мероприятий не обозначены — указано, что это связано с регулярными изменениями в расписании аппарата президента Татарстана и правительства республики. Заказчик уведомляет исполнителя за 15 дней до их проведения (за 100 дней в случае проведения за рубежом).

В числе запланированных официальных событий Минпромторга Татарстана шесть выставок с отраслевой, региональной и регионально-отраслевой концепцией. Фото Максима Платонова

В Минпромторге республики пока не ответили на запрос «Реального времени» по поводу ближайших мероприятий — однако контракт рассчитан на срок до конца апреля 2021 года. На сайте министерства пока отсутствуют анонсы каких-либо зарубежных выставок.



В числе запланированных официальных событий Минпромторга Татарстана шесть выставок с отраслевой, региональной и регионально-отраслевой концепцией. К каждой из них исполнитель должен привлечь от 200 участников из не менее 50 городов России и от 50 участников из не менее 10 зарубежных стран. Продолжительность каждой выставки — не менее двух дней.

В составе выставочной экспозиции должно быть не менее четырех блоков с акцентом на информацию о Татарстане и Минпромторге республики.

В качестве раздаточных материалов исполнитель должен предоставить блокноты, ручки и папки-портфели из натуральной кожи с символикой мероприятия в количестве не менее 300 штук. Награждать участников выставки планируется сувенирными медалями, покрытыми золотом, с символикой РТ, картинами с видом на Казанский кремль и мечеть «Кул-Шариф» (не менее 50 штук) и дипломами (не менее 150 экземпляров).

В обязанности победителя тендера войдет встреча официальных лиц и делегаций в татарском и русском национальных костюмах в аэропорту. Фото Максима Платонова

Экскурсия по Старо-Татарской слободе и Елабуге

Минпромторг Татарстана также планирует провести:

40 мероприятий продолжительностью не менее 2 дней для 5—20 человек;

20 мероприятий продолжительностью не менее 2 дней для 21—50 человек;

12 мероприятий продолжительностью не менее 2 дней для 51—100 человек;

20 мероприятий продолжительностью не менее 3 дней для 101—300 человек.

Для совещаний и конференций Минпромторга исполнитель должен будет предоставить конференц-залы (с круглыми столами или с театральной рассадкой), оснащенные мультимедиапроектором, ноутбуком для презентаций, микрофоном и прочей техникой, а также сетью Wi-Fi.

В обязанности победителя тендера войдет встреча официальных лиц и делегаций в татарском и русском национальных костюмах в аэропорту на Mercedes-Benz или эквиваленте E-класса. Для размещения участников предоставляются одноместные номера в гостинице с четырьмя звездами и выше.

Развлекательная программа для гостей должна включать осмотр Старо-Татарской слободы, Раифского Богородицкого мужского монастыря, острова-града Свияжска и других мест, в частности, предусмотрена экскурсия по Елабуге.

Развлекательная программа для гостей должна включать осмотр Старо-Татарской слободы, Раифского Богородицкого мужского монастыря, острова-града Свияжска. Фото Олега Тихонова

В сувенирные подарки для гостей должны быть включены чак-чак, тюбетейка с бисером и без, книга о Казани на русском и английском языках, авторская кукла. Всего в техническом задании обозначено 14 позиций.



На мероприятиях планируется восемь концертных вокальных и хореографических номеров, для конференций с участием более 50 человек запланировано шесть музыкальных номеров.

Синхронный перевод с арабского и китайского

Минпромторг Татарстана также планирует провести два конгрессно-выставочных мероприятия продолжительностью не менее трех дней. Они рассчитаны на аудиторию в 300—500 человек

В обязанности исполнителя войдет обеспечение залом вместимостью не менее 500 мест, переговорными комнатами на не менее 301 место, экспозиционной площадью для выставки не менее 400 кв. метров.

Культурно-развлекательная программа должна содержать как минимум 10 концертных музыкальных номеров. Также исполнитель должен предоставить услуги синхронного перевода с четырех языков: английского, немецкого, арабского и китайского.



Татьяна Демина