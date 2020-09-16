В МЧС назвали предварительную причину пожара в ЖК «Царево village»

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Татарстанском главке МЧС назвали предположительную причину пожара в одной из квартир ЖК «Царево village» под Казанью. Эксперты полагают, что возгорание произошло из-за неправильного использования электроприборов.

На месте пожара был обнаружен очаг возгорания. Там находились провода «с шарообразным оплавлением», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Хозяйка рассказала, что накануне вечером они ужинали, когда свет погас и появился дым. В зале она увидела, что горит натяжной потолок.

Отмечается, что возможность поджога хозяйка отрицает, курящих в квартире не было, открытым огнем никто не пользовался, никаких работ, которые могли вызвать возгорание, также никто не проводил. Электрики проложили провода в 2019 году. С тех пор никакой проблемы с ними не было.

Эксперты из МЧС полагают, что произошло короткое замыкание одного из проводов, проложенных над натяжным потолком.

Напомним, накануне в Пестречинском районе РТ произошел пожар. Погибли двое.