В Нижнекамске эвакуируют жильцов дома, где произошел пожар

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нижнекамске жильцов девятиэтажки, где произошел пожар, эвакуируют. Создана специальная комиссия.

Сейчас сотрудники МЧС и специалисты ЖКХ на месте изучают пригодно ли жилье в доме для проживания. По решению комиссий по чрезвычайным ситуациям были заказаны два автобуса к месту происшествия. На место происшествия выезжал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

У жильцов дома спрашивают, кому нужно предоставить временные помещения для расселения. На этот случай готов центр «Патриот», также возможно будет задействована одна из гостиниц города, сообщили в мэрии города.



11 семей с детьми временно разместят в профилактории «Шифалы». Комиссия продолжает работу на месте.

В ходе тушения пожара из соседних квартир пожарные спасли неходячего мужчину, передвигавшегося на инвалидной коляске. Они надели на его лицо маску от дыхательного аппарата и вынесли по лестничным маршам. Также спасатели эвакуировали еще девятерых жильцов. Еще сорок человек эвакуировались самостоятельно.

Прокуратура Татарстана проверяет сообщения о взрыве газа в доме №42 по улице Сююмбике.

Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что слышали перед пожаром взрыв. Также одна из местных жительниц жаловалась в группе «Нижнекамск ВКонтакте» на сильный запах газа в доме.



В результате пожара погиб один человек.