ЦИК РФ: по итогам этих выборов четыре новых партии могут получить «парламентскую квоту»

В Центризбиркоме РФ рассказали, что еще четыре партии в России могут присоединиться к тем, что имеют «парламентскую квоту». Сейчас в стране 13 таких партий.

«Парламентская квота» позволяет не собирать на выборах подписи избирателей за выдвигаемых партией кандидатов. Это возможно, если на предыдущих выборах в региональных заксобраниях партия преодолела пятипроцентный барьер.

Новыми обладателями такого права могут стать следующие партии:

«За правду»,

«Новые люди»,

«Зеленая альтернатива»,

«Партия прямой демократии».

На федеральном уровне квотыф имеют партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Также в списке партии представленные только в региональных парламентах, в том числе «Партия Роста», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Родина» и другие.