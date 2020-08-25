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Путин утвердил отставку замглавы ФСИН

19:16, 25.08.2020
Путин утвердил отставку замглавы ФСИН
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника Управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — цитирует указ RT.

Владимир Бурыкин занимал должность замдиректора ФСИН с мая 2017 года и возглавлял Управление следственных изоляторов. До этого он руководил Управлением ФСБ по Калужской области.

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