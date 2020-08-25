Путин утвердил отставку замглавы ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина.
«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника Управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — цитирует указ RT.
Владимир Бурыкин занимал должность замдиректора ФСИН с мая 2017 года и возглавлял Управление следственных изоляторов. До этого он руководил Управлением ФСБ по Калужской области.ОбществоВласть
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