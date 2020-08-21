Глава Минпромторга РФ рассказал, когда представят внедорожник Aurus Komendant

Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что предсерийный образец внедорожника Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж», представят осенью 2021 года.

Серийное производство ориентировочно стартует в марте — апреле 2022 года. Новинку планировалось представить на Московском автосалоне в конце августа этого года, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Мантуров выразил мнение, что внедорожник Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью всей линейки.

В апреле этого года Мантуров уже говорил, что в ноябре 2020 года в Елабуге начнется производство российских автомобилей люксового сегмента Aurus.

