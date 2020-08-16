Эксперт подробно рассказал о штрафах за багажники на крышах машин

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России обратили внимание на взимаемые ГИБДД штрафы за багажник на крыше автомобиля. Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов утверждает, что запрет на подобные конструкции существует уже долго.

По его словам, штрафы выписывают не первый день. Однако в ГИБДД не сильно стремятся следить за багажниками — размер штрафа не превышает 500 рублей, а предписание снять конструкцию можно выполнить очень легко.

«Но инспектор не делает это по одной простой причине. Все понимают, что снять багажник и предоставить машину на осмотр — это отвинтить четыре болта. Поэтому процедура сама бессмысленна», — цитирует Шкуматова кагал «360».

Ранее в СМИ начали обсуждать, что с 2020 года в России вступил в силу новый регламент Таможенного союза, согласно которому автомобиль не может иметь любое навесное оборудование, которое не утвердили в ГИБДД.