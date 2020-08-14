Силовики опустили щиты перед протестующими у Дома правительства в Минске

На площади Независимости в Минске, где находится Дом правительства Белоруссии, силовики опустили щиты в знак солидарности с демонстрантами.

Там собралось несколько тысяч человек, требующих ухода президента страны Александра Лукашенко.

Протестующие обнимали силовиков и жали им руки. Через некоторое время внутренние войска начали оттеснять протестующих от Дома правительства, при этом военнослужащие обратились к людям с просьбой не подходить к ним близко, чтобы избежать различных провокаций.

Силовики пообещали не задерживать граждан у Дома правительства, если они и дальше будут вести себя «мирно и культурно», передает «РИА Новости».