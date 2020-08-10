Цены на автомобили в России за 5 лет выросли на 40%

В 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей, средневзвешенная цена иномарки была равна 1 362 000 рублей, а цена автомобиля отечественного бренда составила 510 000 рублей, сообщает «Автостат».

По итогам I полугодия 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла уже 1 676 000, что на 40% больше, чем 5 лет назад. Аналогичный показатель у иномарок вырос на 44%, то есть на 600 000 рублей. Таким образом, средневзвешенная цена иномарки составляет 1 962 000 рублей. Стоит отметить, что отечественные автомобили прибавили 37%, или 190 000 рублей, их средневзвешенная цена достигла 700 000 рублей.

Аналитики отмечают — основной причиной роста стоимости автомобилей за указанный период стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Также на увеличение цен влияли такие факторы, как рост НДС, повышение утилизационного сбора и инфляция.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи легковых автомобилей.

