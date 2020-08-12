Стало известно, о чем просят звонящие на горячую линию программы «Наш двор»

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Айназ Ярмиев рассказал, о чем просят те, кто звонят на горячую линию по программе «Наш двор».



Часто татарстанцы обращаются с просьбой о парковках. Правда, это, по словам замминистра, палка о двух концах:



— Кому-то они нужны, а кому-то не нужны. Двор без машин — это хорошая идея, но мы пока сами до такого не созрели. Нам необходимо, чтобы машина стояла практически под окном дома. Многие даже за хлебом в соседний дом ездят на машине!



А вот то, что радует Минстрой, — так это обращения по качеству работ. Ярмиев приводит в пример одну из старших по дому в Бугульме, которая постоянно «ходит и следит за качеством работ: здесь бордюр кривой, здесь тротуар».

Поступают к организаторам программы и просьбы о всяческих излишествах — бывает, как рассказывает замминистра, что и лежаки просят во дворах установить. «Но мы его сегодня поставим, а завтра его унесут», — опасается Ярмиев.

Также он сообщил, что поставка оборудования для детских площадок по программе «Наш двор» в этом году может затянуться.

