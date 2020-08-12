В Минстрое Татарстана объяснили, почему задерживают поставку детского оборудования по программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Заместитель министра строительства Татарстана Айназ Ярмиев объяснил сегодня на пресс-конференции, почему поставка оборудования для детских площадок по программе «Наш двор» в этом году может затянуться до середины ноября.

По его словам, инициативу благоустройства дворов подхватывают и другие регионы, и на заводах-изготовителях детского оборудования возникает превышение объемов заказов. Поэтому поставки и сдвигаются на более поздние сроки.



— Ведь это все должно быть именно заводского производства, а не гаражной сборки, поскольку во главу угла ставится вопрос безопасности, — говорит Ярмиев.



А вот что касается других малых архитектурных форм (например, скамеек), урн и осветительного оборудования — по этой части проблем нет, поскольку их под программу «Наш двор» поставляют предприятия из Татарстана. 90% малых архитектурных форм по этой программе производятся внутри республики.