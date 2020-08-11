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ТНВ покажет фильм об истории ватерпольной команды «Синтез»

15:15, 11.08.2020

Сегодня по ТНВ будет показан документальный фильм об истории и сегодняшнем дне ватерпольного клуба «Синтез». Показ начнется в 16.10. по московскому времени.

В документальной картине, где в качестве ведущего выступал президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, своим мнением о команде делятся генеральный директор ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, экс-гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Леонид Алехин, нынешний руководитель предприятия Фарид Минигулов, ветераны казанского водного поло Андрей Афанасьев, Вячеслав Горюнов, Алексей Камешков, Валерий Лелюх, Хайдар Хисматуллин.

Через воспоминания очевидцев рассказывается о судьбе команды, основанной в 1974 году, неоднократно выигрывавшей чемпионат РСФСР, чьи воспитанники побеждали в первенстве СССР среди юношей, что было уникальным событием для ТАССР.

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