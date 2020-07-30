В Казани растет спрос на электромобили с пробегом

Во II квартале 2020 года у жителей Казани вырос спрос на электромобили с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество запросов по поиску подержанных электромобилей на «Авито. Авто» увеличилось на 17%. По данным сайта объявлений, цена на машины упала на 24% и составила в среднем 530 200 рублей.



Выросло в Казани и предложение электромобилей: во II квартале 2020 года объявлений о продаже размещено в 1,5 раза больше, чем год назад. Аналогичная статистика наблюдается в целом по России.



Ранее сообщалось о 34-летней жительнице Набережных Челнов, ставшей жертвой мошенников при покупке электромобиля с доставкой из Нью-Йорка.