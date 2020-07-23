Президент Татарстана и полпред в ПФО обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава Росреестра Олег Скуфинский обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Участников совещания познакомили с проектами университета Иннополис — показали геоинформационную 4D-модель Татарстана и новую комплексную систему дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности ПФО. Эти системы позволяют следить за лесным фондом и лесохозяйственной деятельностью, землями сельхозназначения, обращением с отходами, недропользованием и объектами недвижимости.

Сообщается, что элементы гис-проектов ИТ-вуза планирует использовать Росреестр при разработке цифровой системы оценки стоимости недвижимости.

Ранее Минниханов поручил разработать комплексный план развития цифровизации государственного и корпоративного секторов. Задача — за 3 года занять первое в России место по развитию цифровых технологий.

