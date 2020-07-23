Мишустин: предпосылок для второй волны коронавируса в России нет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при соблюдении всех мер безопасности предпосылок для возникновения второй волны коронавируса в России нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также, по словам Мишустина, на данный момент по России фиксируется массовое снижение заболеваемости. Он отметил, что в Москве это примерно 0,2—0,3%, то есть по стране — чуть менее 1%.

«Но распространение вируса снижается, как снижается также его вирулентность», — отметил Мишустин.

В середине июля главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов выразил мнение, что вторая волна коронавируса случится осенью, когда будет традиционный рост заболеваемости.