В субботу кататься на лодке по Казанке от «Миллениума» до «Чаши» будет запрещено

Фото: МЧС по РТ

В Казани 25 июля запретили двигаться маломерным судам по Казанке, на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы. Документ опубликован на сайте кабмина РТ.

Запрет будет действовать с 12.00 до 20.00 25 июля и связан с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо». На вышеуказанном участке запрещено будет использовать маломерные суда, парусные прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

МЧС поручено обеспечить дежурство в акватории реки Казанки, говорится в документе.



Напомним, что 25 июля у Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!», который будет посвящен Дню воздушного флота России. Начало запланировано на 15.00, полеты авиации должны стартовать в 16.20.

