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В Сети появилось видео смертельного столкновения бензовоза и «Газели» в Татарстане

12:07, 18.07.2020
В Сети появилось видео смертельного столкновения бензовоза и «Газели» в Татарстане
Фото: tatar-inform.ru

В соцсетях опубликовали запись видеорегистратора, на которой запечатлена авария в Чистопольском районе РТ, произошедшая в четверг вечером. Бензовоз из Оренбургской области снес на трассе поворачивавшую «Газель».

На кадрах видно, как несущийся на полной скорости большегруз не замечая выворачивающую на трассу машину врезается в нее и сминая утягивает за собой.

Сообщалось, что в результате аварии погиб водитель «Газели».

Происшествия Татарстан
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