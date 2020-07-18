В Сети появилось видео смертельного столкновения бензовоза и «Газели» в Татарстане

В соцсетях опубликовали запись видеорегистратора, на которой запечатлена авария в Чистопольском районе РТ, произошедшая в четверг вечером. Бензовоз из Оренбургской области снес на трассе поворачивавшую «Газель».

На кадрах видно, как несущийся на полной скорости большегруз не замечая выворачивающую на трассу машину врезается в нее и сминая утягивает за собой.

Сообщалось, что в результате аварии погиб водитель «Газели».