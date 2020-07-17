На территории «Русско-немецкой Швейцарии» в Казани убрались волонтеры

Фото: минэкологии РТ

На территории «Русско-немецкой Швейцарии» сегодня убрались волонтеры. Активисты Татарстанского отделения Русского географического общества собрали 4 кубометра мусора.

Мусор убирали не только в лесополосе, но и под водой. Аквалангисты вытащили на поверхность потерянные деньги, очки, закрытые бутылки с газировкой, находили даже утопленные катамараны и старые лодки. Но чаще всего встречаются наполненные пластиковые бутылки и покрышки.

На сегодня в Татарстане прошло 200 подобных акций.

Ранее лидер молодежного экологического движения Татарстана Дилара Сатикова приняла участие в совещании президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками. Она попросила главу государства принять участие в акции «Вода России».

