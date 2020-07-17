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Советский райсуд Казани рассматривает ходатайство об аресте экс-министра экологии Татарстана — первые фото

10:34, 17.07.2020
Советский райсуд Казани рассматривает ходатайство об аресте экс-министра экологии Татарстана — первые фото
Фото: пресс-служба Советского районного суда Казани

Советский районный суд Казани рассматривает ходатайство об аресте экс-министра экологии РТ и бывшего главы Буинского района Агляма Садретдинова. Пресс-служба суда опубликовала первые фотографии с заседания.

Вчера Садретдинова задержали в здании того же райсуда, а позже следователи допросили его в качестве подозреваемого и предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству помощника депутата Госдумы Рашида Садыкова.

Происшествия Татарстан
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