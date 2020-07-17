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Гидрометцентр не исключил что 2020 год может стать самым теплым в истории

03:22, 17.07.2020
Гидрометцентр не исключил что 2020 год может стать самым теплым в истории
Фото: realnoevremya.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что 2020 год может стать стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

По его словам, 2020 год уже прочно вошел в тройку лидеров. Пока самым теплым считается 2016 год, но его место вполне может занять нынешний.

«Уже несколько месяцев — январь, март (несколько месяцев с начала года, — прим. ред.) — это были самые теплые месяцы за всю историю наблюдений», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной.

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