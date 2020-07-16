Экс-министра экологии Татарстана задержали по делу об убийстве

Только что в Казани сотрудники Следкома задержали экс-министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова. Его подозревают в причастности к убийству, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



По данным источника, у следствия есть основания полагать, что Садретдинов являлся заказчиком убийства, которое в 2003 году совершили в Буинске участники ОПГ «Квартала»: тогда во дворе собственного дома двумя выстрелами был убит бизнесмен Рашид Садыков.



На тот момент подозреваемый работал главой администрации Буинского района Татарстана. По горячим следам дело не раскрыли, и лишь в декабре 2009-го следствие возобновилось, причем уже тогда высказывались подозрения о причастности Садретдинова, однако следствие было приостановлено.