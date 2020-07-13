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CAS отменил решение об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

12:04, 13.07.2020
CAS отменил решение об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Фото: mancity.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Дисквалификация английского клуба была отменена. При этом также сокращен размер штрафа с 30 до 10 млн евро.

Клуб поприветствовал данное решение CAS и поблагодарил членов группы за их усердие и надлежащую правовую процедуру на своем официальном сайте.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» был исключен из Лиги чемпионов на два сезона за финансовые нарушения.

Такое серьезное наказание было вынесено из-за того, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП. Англичане серьезно завысили свои спонсорские доходы в отчетах 2012—2016 годов, благодаря чему получили возможность обойти установленные ограничения.

СпортФутбол
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