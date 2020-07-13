CAS отменил решение об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

Дисквалификация английского клуба была отменена. При этом также сокращен размер штрафа с 30 до 10 млн евро.

Клуб поприветствовал данное решение CAS и поблагодарил членов группы за их усердие и надлежащую правовую процедуру на своем официальном сайте.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» был исключен из Лиги чемпионов на два сезона за финансовые нарушения.

Такое серьезное наказание было вынесено из-за того, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП. Англичане серьезно завысили свои спонсорские доходы в отчетах 2012—2016 годов, благодаря чему получили возможность обойти установленные ограничения.