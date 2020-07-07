В Одноклассниках пройдет круглый стол с известными людьми о жизни детей с синдромом Дауна

Фото: Одноклассники

В социальной сети Одноклассники пройдет виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта «Книжки вверх ногами» — серии видеоисторий, в которых дети с синдромом Дауна совместно с писателями, актерами и журналистами читают отрывки из любимых книг, делятся своими впечатлениями, задают вопросы и получают ответы от деятелей культуры.

Проект будет запущен летом 2020 года, истории можно будет увидеть в социальных сетях, в том числе, на Одноклассниках.

Круглый стол состоится 7 июля в 18:00 в формате видеозвонка ОК в группе благотворительного фонда Даунсайд Ап. Гости мероприятия в прямом эфире обсудят изменение отношения общества к людям с синдромом Дауна и анонсируют старт акции «Книжки вверх ногами» в июле этого года. Встреча-звонок будет транслироваться в прямом эфире Одноклассников, поэтому зрители в чате смогут задавать вопросы гостям передачи и семьям с «солнечными детьми».

Вести круглый стол будет известная радиоведущая Ева Корсакова. Среди приглашенных гостей: журналист и писатель Леонид Парфенов, телеведущая и общественный деятель Тутта Ларсен, генеральный директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева, генеральный директор триатлонных стартов Андрей Кавун, родители детей с синдромом Дауна и сами «солнечные дети».