В России не платных трассах могут разрешить разгоняться до 150 км/ч

В России обсуждается возможность повышения максимальной разрешенной скорости на платных трассах. Лимит может быть поднят до 150 км/ч.

Такую допустимую скорорсть могут ввести на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), рассказал журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч», — приводит слова Петушенко ТАСС.

Он подчеркнул, что по трассе М-11 предложение уже внесено. Сейчас там действует ограничение в 130 км/ч.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он также уточнял, что решение об этом примут в течение года.

Напомним, что в этом году должно начаться строительство еще одной платной трассы: Москва — Казань. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что к работам планируется приступить к концу 2020 года.

