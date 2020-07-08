Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан-Новый Век» к дополнительным выборам депутата Госдумы
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 13 сентября 2020 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век».
Наименование услуги
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
1 мин./1 сек.
1 525,42/25,42
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
1 сек.
152,54
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
1 сек.
172,88
— перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык
1 работа
1 525,42
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
Программа, выступление
1 мин./1 сек.
1 403,39 / 23,39
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
1 сек.
21,36*
— с 07:01- до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.
1 сек.
23,39*
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
21 355,93 /355,93
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
|
3 966,10
|
— видеооткрытка динамичная
|
до 30 сек.
|
6 813,56
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
|
12 915,25
|
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
|
до 30 сек.
|
15 762,71
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
3 254,24
|
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
|
1 мин.
|
2 135,59
|
— запись готового материала на СD, DVD
|
до 15 мин.
|
3 152,54
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— программа / фильм / выступление в записи
|
1 мин./1 сек.
|
27 457,63/457,63
|
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
|
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
|
1 сек.
|
457,63*
|
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
|
1 сек.
|
610,17*
|
— с 23:01 до 00:30
|
1 сек.
|
101,69*
*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш.Усманова,9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)ТехнологииМедиа Татарстан
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