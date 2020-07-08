Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан-Новый Век» к дополнительным выборам депутата Госдумы

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 13 сентября 2020 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век».

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа 1 мин./1 сек. 1 525,42/25,42 — простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой 1 сек. 152,54 — сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами 1 сек. 172,88 — перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык 1 работа 1 525,42 Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): Программа, выступление 1 мин./1 сек. 1 403,39 / 23,39 Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке): — с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00. 1 сек. 21,36* — с 07:01- до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59. 1 сек. 23,39*

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.



420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)



Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа 1 мин./1 сек. 21 355,93 /355,93 — видеооткрытка статичная до 15 сек. 3 966,10 — видеооткрытка динамичная до 30 сек. 6 813,56 — функциональный видеоролик из материалов Заказчика до 30 сек. 12 915,25 — функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани до 30 сек. 15 762,71 — сложный перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 3 254,24 — простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык) 1 мин. 2 135,59 — запись готового материала на СD, DVD до 15 мин. 3 152,54 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — программа / фильм / выступление в записи 1 мин./1 сек. 27 457,63/457,63 — видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке): — с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29 1 сек. 457,63* — с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00 1 сек. 610,17* — с 23:01 до 00:30 1 сек. 101,69*

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.



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