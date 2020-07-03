ЦСКА объявлен чемпионом России, СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место
Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение объявить московское ЦСКА чемпионом страны в сезоне-2019/20. Чемпионские награды были вручены москвичам на основе регулярного первенства и 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Второе место поделят сразу два клуба. У питерского СКА и казанского «Ак Барса» одинаковые статистические показатели, поэтому ФХР разделила награду на две команды. Третье место у московского «Динамо».
Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно из-за коронавируса. КХЛ ранее приняла решение не распределять турнирные места между командами.
Итоговая расстановка в чемпионате России выглядит следующим образом:
1. ЦСКА — 94 очка;
2. «Ак Барс» и СКА — по 93;
3. «Динамо» М — 82;
4. «Сибирь» — 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);
5. «Салават Юлаев» — 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);
6. «Авангард» — 83;
7. «Автомобилист» — 78;
8. «Спартак» — 77;
9. «Локомотив» — 73;
10. «Металлург» — 65;
11. «Витязь» — 65;
12. «Торпедо» — 64;
13. «Нефтехимик» — 64;
14. «Амур» — 62;
15. ХК «Сочи» — 59;
16. «Северсталь» — 58;
17. «Трактор» — 56;
18. «Адмирал» — 56.
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