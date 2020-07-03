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ЦСКА объявлен чемпионом России, СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место

14:00, 03.07.2020
ЦСКА объявлен чемпионом России, СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место
Фото: ak-bars.ru

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение объявить московское ЦСКА чемпионом страны в сезоне-2019/20. Чемпионские награды были вручены москвичам на основе регулярного первенства и 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Второе место поделят сразу два клуба. У питерского СКА и казанского «Ак Барса» одинаковые статистические показатели, поэтому ФХР разделила награду на две команды. Третье место у московского «Динамо».

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно из-за коронавируса. КХЛ ранее приняла решение не распределять турнирные места между командами.

Итоговая расстановка в чемпионате России выглядит следующим образом:

1. ЦСКА — 94 очка;

2. «Ак Барс» и СКА — по 93;

3. «Динамо» М — 82;

4. «Сибирь» — 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);

5. «Салават Юлаев» — 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);

6. «Авангард» — 83;

7. «Автомобилист» — 78;

8. «Спартак» — 77;

9. «Локомотив» — 73;

10. «Металлург» — 65;

11. «Витязь» — 65;

12. «Торпедо» — 64;

13. «Нефтехимик» — 64;

14. «Амур» — 62;

15. ХК «Сочи» — 59;

16. «Северсталь» — 58;

17. «Трактор» — 56;

18. «Адмирал» — 56.

СпортХоккей Татарстан
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