ЦСКА объявлен чемпионом России, СКА и «Ак Барс» поделили 2-е место

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение объявить московское ЦСКА чемпионом страны в сезоне-2019/20. Чемпионские награды были вручены москвичам на основе регулярного первенства и 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Второе место поделят сразу два клуба. У питерского СКА и казанского «Ак Барса» одинаковые статистические показатели, поэтому ФХР разделила награду на две команды. Третье место у московского «Динамо».

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно из-за коронавируса. КХЛ ранее приняла решение не распределять турнирные места между командами.

Итоговая расстановка в чемпионате России выглядит следующим образом:



1. ЦСКА — 94 очка;



2. «Ак Барс» и СКА — по 93;



3. «Динамо» М — 82;



4. «Сибирь» — 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);



5. «Салават Юлаев» — 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);



6. «Авангард» — 83;



7. «Автомобилист» — 78;



8. «Спартак» — 77;



9. «Локомотив» — 73;



10. «Металлург» — 65;



11. «Витязь» — 65;



12. «Торпедо» — 64;



13. «Нефтехимик» — 64;



14. «Амур» — 62;



15. ХК «Сочи» — 59;



16. «Северсталь» — 58;



17. «Трактор» — 56;



18. «Адмирал» — 56.