В Татарстане при пожаре в бане погибла супружеская пара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Во вторник, 30 июня, днем в поселке Исергапово Бавлинского района РТ произошел пожар. Сгорела баня, в которой в этот момент находилась семейная пара.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:30. Прибывшие пожарные обнаружили тела двух человек в 13:44. Еще через 3 минуты огонь был локализован, в 14:06 — ликвидирован.

По предварительным данным, погибли 57-летние муж и жена. Они приехали к родственникам и пошли мыться.

Дознаватели не исключают, что муж и жена сначала получили отравление угарным газом, которое привело к потере сознания, а уже затем произошло возгорание. Причина пожара устанавливается.

Ранее в МЧС рассказали о жителе Бавлов, едва не сгоревшем из-за непотушенной сигареты.