В России выросли продажи антидепрессантов

В России продажи антидепрессантов выросли на 10%. Такие данные приводят аналитики компании DSM Group.

Эксперты изучили и данные о продажах антидепрессантов. Выяснилось, что с марта по 1 июня было продано 2,3 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму более 1,4 млрд рублей — это на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отметили, что пик продаж пришелся на приход пандемии в Россию и с введением режима самоизоляции. В марте 2020 года было продано на 35% больше антидепрессантов, чем год назад, передает RT.

Ранее аналитики выяснили, что россияне стали больше употреблять антибиотики. За 3 месяца 2020 года в аптеках было продано 65 млн упаковок антибактериальных препаратов.

