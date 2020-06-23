МВД: в Казани угонщик завел машину «с толкача»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полиция Казани задержала 23-летнего мужчину, который подозревается в угоне. Предположительно он стал толкать припаркованную машину, у которой было приоткрыто окно.

Об угоне ВАЗ-21093 17 июня сообщила 29-летняя жительница микрорайона Юдино. Полицейские по камерам установили, что около часа ночи к автомобилю подошел неизвестный и стал толкать авто. Когда машина завелась парень сел за руль и уехал, передает пресс-служба УМВД по Казани.

Подозреваемого задержали в тот же день. Он признался, что угнал отечественную легковушку и намеревался поехать на ней в Новую Туру. Однако по дороге закончился бензин, и злоумышленник просто бросил авто у обочины.

Теперь угонщику грозит ответственность по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Уголовный кодекс предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.