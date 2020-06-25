Новичок «Ак Барса» Да Коста может опоздать на первый сбор команды

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста может не успеть на начало предсезонной подготовки казанской команды. У хоккеиста возникли проблемы с получением рабочей визы. Об этом сам рассказал новичок казанцев.

«У меня проблемы с визой. Консульства закрыты, и мне до сих пор не выслали приглашение. Я, как и все, в ожидании. Скажу так, в этом году собрать команду будет непросто», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» намерен выйти из отпуска в середине июля. 13—14 числа месяца у команды намечено медицинское обследование, после чего хоккеисты приступят к тренировочной работе.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что КХЛ уже работает над вопросом возвращения иностранных хоккеистов в Россию. В ближайшее время все проблемы могут быть урегулированы и легионеры успеют приехать на первый сбор клубов.