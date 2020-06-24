Военные отрицают опасность для зрителей при инциденте на параде в Севастополе

Военные отрицают возможную опасность для зрителей парада в Севастополе из-за танка Т-34. По данным пресс-службы Южного военного округа, поломки не было.

«Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — приводит «РИА Новости» объяснение военных.

В Черноморском флоте добавили, что остановка танка не повлияла на движение остальных машин.

Ранее Telegram-канал «Подъем» опубликовал снимки, на которых видно, как экипаж танка суетится вокруг Т-34. Судя по фото, он остановился в паре метров от заграждений. При этом утверждалось, что танк не смог повернуть и поехал прямо.