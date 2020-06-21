Издатель «Медиазоны» пропал после того, как неизвестные выломали дверь в его квартире

Фото: zona.media / Антон Карлинер

Участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил, что в его доме ломают дверь около 7 часов утра. После этого он перестал выходить на связь.

Как сообщает издание, дверь в квартире выломана. По свидетельствам соседей, к Верзилову пришли около 10 человек. Некоторые из них были в форме полицейских.

Где сейчас находится Петр Верзилов, неизвестно.

Напомним, в 2018 Верзилов был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Однако врачи не нашли подозрительных веществ у него в крови и перевели его в реанимацию НИИ им. Склифосовского. После чего активиста доставили для лечения в Берлин специальным медицинским бортом. Выяснилось, что активист все же был отравлен.

