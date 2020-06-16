В Казани арестованному ректору КНИТУ-КХТИ разрешили звонки в Беларусь

Фото: скриншот видео СКР

Под домашним арестом до 17 августа останется ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Такое решение только что вынес Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома по РТ.



Защите удалось добиться разрешения на послабление режима в части общения Юшко по телефону с пожилыми родителями (оба — старше 70 лет), проживающими в Республике Беларусь. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат ректора Олег Шемаев.

Напомним, в апреле Сергею Юшко предъявили обвинение в хищении из бюджета 7 млн 935 тысяч рублей, выплаченных в 2004—2017 годах в качестве зарплаты за работу деканом и завкафедрой вуза в режиме полной занятости. По версии следствия, возглавляемый обвиняемым деканат существовал лишь на бумаге.

Сам Юшко и его адвокаты с позицией Следкома не согласны. Их позиция — зарплату платили за дело: в частности, в указанный период Юшко неоднократно принимал экзамены у студентов и занимался научной деятельностью, участвуя в 40 научных работах.