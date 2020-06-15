Росреестр Татарстана: «Рынок недвижимости постепенно оживает»

В первую неделю июня Росреестр принял рекордное количество обращений с начала карантина

Управление Росреестра по Татарстану фиксирует рост числа заявлений на регистрацию недвижимости. В мае в ведомство их поступило 42 тысячи, в то время как к концу апреля таких заявок было лишь 9 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики. В том числе было подано 4 835 заявок на регистрацию ипотеки и 1 228 договоров долевого участия.



За первые две недели июня Росреестр принял более 24 тыс. заявлений. В первую неделю месяца был зафиксирован пик обращений с начала пандемии — 14 865. Это в 7 раз больше, чем в начале апреля! При этом в середине мая, после отмены обязательного режима самоизоляции, количество заявлений в неделю выросло до 13 тысяч.



При этом во время карантина татарстанцы вынужденно стали пользоваться услугами Росреестра онлайн. К примеру, 12 из 42 тысяч заявлений в мае были поданы дистанционно. А за две недели июня в электронном виде поступило еще 6,6 тысячи заявлений. Это в три раза больше, чем в начале апреля, когда жители Татарстана массово стали уходить на самоизоляцию.

«Уверенная тенденция к росту наметилась в мае»

— Очевидно, после вынужденной стагнации на рынке недвижимости — по понятным всем причинам, мы видим, как рынок недвижимости постепенно оживает: еженедельно количество заявлений, подаваемых в Росреестр Татарстана для совершения учетно-регистрационных действий, поступательно увеличивается, уверенная тенденция к росту наметилась в мае — после выхода граждан из самоизоляции, — комментирует ситуацию и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова. — На наш взгляд, на положительную динамику также повлиял и тот факт, что заявители, оказавшись в нестандартной ситуации, стали более активно пользоваться электронной подачей документов. И в настоящее время интерес к электронным услугам Росреестра стабильно сохраняется.