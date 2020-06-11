В Татарстане исполком сельского поселения не заплатил компании более 2 млн рублей за выполненные работы

Прокуратура Алексеевского района РТ провела проверку после обращения ООО «Строительная компания «ОМЕГА» о неисполнении заказчиком обязательств по оплате исполненного муниципального контракта.

Правоохранители установили, что в сентябре прошлого года исполком Лебяжинского сельского поселения и ООО «СК «ОМЕГА» заключили контракт на выполнение работ по разработке документации на проект «Газоснабжение жилых домов по ул. Полевой, Соболева, Московской, Моховой, Приозерной, Федина, Черноморской, Севастопольской, Крымской, Олимпийской с. Лебяжье Алексеевского муниципального района Республики Татарстан».

Компания выполнила все работы, однако заказчик, исполком сельского поселения, не оплатил их.

Прокуратура внесла в адрес и.о. руководителя исполкома Лебяжинского поселения представление. Также виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры исполком заплатил за оказанную работу в полном объеме, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Недавно прокуратура Актанышского района провела проверку работы исполкома Чалманаратского сельского поселения из-за обращения жителей деревни Верхнее Гареево. В результате надзорное ведомство выяснило, что в деревне нет пожарных гидрантов, водонапорных башен и пожарного водоема, а также магазина или другой торговой точки. Кроме того, на всю деревню работал всего один фонарь. Также поселковые дороги оказались в настолько плохом состоянии, что в марте в Верхнее Гареево не могла проехать техника, чтобы вывезти мусор. При этом жители деревни исправно платили за эту услугу.

