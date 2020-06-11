Госсовет Татарстана «сократил» статью республиканского закона о льготах инвалидам на платных парковках

Фото: Инна Серова

За отмену положений республиканского закона, предусматривающего льготы инвалидам при пользовании муниципальными уличными парковками, единогласно проголосовали сегодня депутаты Госсовета Татарстана. Законопроект, представленный председателем Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александром Тыгиным «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» был принят в первом чтении.

Отмену льгот на республиканском уровне Тыгин объяснил тем, что аналогичные льготы инвалидам-автовладельцам гарантированы действующим федеральным законодательством и их интересы от изменения республиканского законодательства не пострадают.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на муниципальных парковках Казани установлены дорожные знаки «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов» нового образца.