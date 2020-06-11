Госсовет Татарстана «сократил» статью республиканского закона о льготах инвалидам на платных парковках
За отмену положений республиканского закона, предусматривающего льготы инвалидам при пользовании муниципальными уличными парковками, единогласно проголосовали сегодня депутаты Госсовета Татарстана. Законопроект, представленный председателем Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александром Тыгиным «О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» был принят в первом чтении.
Отмену льгот на республиканском уровне Тыгин объяснил тем, что аналогичные льготы инвалидам-автовладельцам гарантированы действующим федеральным законодательством и их интересы от изменения республиканского законодательства не пострадают.
Ранее «Реальное время» сообщало, что на муниципальных парковках Казани установлены дорожные знаки «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов» нового образца.БизнесУслугиАвтоВластьОбществоИнфраструктура Татарстан
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