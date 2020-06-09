В Казани полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве 1 млн рублей

В Казани задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве 1 млн рублей. Следственное управление МВД по РТ возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 152 и 163 УК РФ — «Вымогательство» и «Разбой».

Подозреваемый с сентября 2017 года вымогал 1 млн рублей у предпринимателя, угрожая физической расправой. Предприниматель за два года передал вымогавшему более 520 тыс. рублей. К тому же сестра потерпевшего, которой также поступали угрозы в адрес брата, отдала преступнику 110 тыс. рублей.

Кроме того, угрожая ножом, подозреваемый похитил у потерпевшего портфель, ноутбук и заграничный паспорт. Ущерб составил 70 тыс. рублей.

2 июня мужчина был задержан. По месту его жительства и в автомобиле полиция нашла похищенные загранпаспорт и портфель, а также крупные суммы денег в рублях, долларах и евро.

Накануне в Казани возбудили дело о нападении на полицейского.