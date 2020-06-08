В Казани бизнес-леди посадили за «ювелирные» растраты в 20 млн рублей

Фото: пресс-служба Вахитовского райсуда Казани

Вынес приговор по делу о растрате золота и бриллиантов на 20 млн рублей сегодня Вахитовский райсуд Казани. Обвинявшаяся в этом предприниматель Инна Исхакова получила 4 года и 8 месяцев колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



За плечами Исхаковой уже есть условный срок за аферу с ювелирными изделиями. Новый приговор также связан с этой сферой бизнеса.



Судом установлено, что Исхакова в 2018 году, как представитель ООО «Ашер», открыла ювелирный салон в казанском ТЦ и взяла на реализацию украшения у четырех московских поставщиков по цене ниже рыночной. По условиям договора, должна была реализовать товар и поделиться с поставщиками прибылью, на деле ни денег, ни возврата товара московские партнеры не дождались.

В ходе следствия выяснилось, часть украшений Исхакова регулярно сдавала в ломбард и до поры до времени выкупала, уже с процентами, но потом денег перестало хватать. Всего было присвоено и растрачено 207 ювелирных изделий.

На старте судебного процесса Исхакова отрицала преступный умысел и уверяла, что лишь на свободе она может рассчитаться с потерпевшими. «Я считаю, что мое содержание под стражей необоснованно. Здесь нет никакого уголовного дела, это гражданско-правовые отношения», — заявляла она.

Один из четырех эпизодов дела суд прекратил за примирением обвиняемой и потерпевшего. Иски остальных потерпевших будут переданы на рассмотрение в гражданском порядке.