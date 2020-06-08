В Челнах «карантинная» очередь в «Макдоналдс» не дает жильцам соседнего дома заехать во двор

В Набережных Челнах очередь в «МакАвто» из автомобилей перегородила проезд другим водителям, на давая им проехать домой.

По крайней мере, такие жалобы стали поступать в соцсетях. Пользователи прикрепили к ним подтверждающие снимки.

«Очередь в Макдональдс закрывает дороги не проехать к дому», — пишет автор (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Судя по фото, машины скопились возле заведения «Макдоналдса» на проспекте Вахитова.

Сервис «Яндекс.Пробки» не показывает каких-либо затруднений трафика возле этого и трех других заведений сети.